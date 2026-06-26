Informations pratiques

Saint-Martin-la-Pallu

Retour vers la Musique

Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Les trois artistes de la Cie Ernesto Baryton vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O ! L’après-midi se poursuit avec un blind test à l’antique. Saurez-vous reconnaître les plus grands tubes interprétés “à l’antique” ?

Les trois artistes de la Cie Ernesto Baryton vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O ! L’après-midi se poursuit avec un blind test à l’antique. Saurez-vous reconnaître les plus grands tubes interprétés “à l’antique” ? .

Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 59 60 lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr

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English : Retour vers la Musique

The three artists from the Ernesto Baryton Company take you on a wild musical journey, from the “Stone Age” to the “Age 2.0”! The afternoon continues with an “ancient-style” blind test. Will you be able to recognize the greatest hits performed “in the old style”?

L’événement Retour vers la Musique Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Poitou