Informations pratiques

Saint-Martin-la-Pallu

Visite du site de La Tourette de Luché

4 Route de Luché Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Partez à la découverte de ce vaste souterrain médiéval actuellement en cours de fouille

Prévoir des chaussures fermées, des vêtements chauds et une lampe de poche

Durée de la visite guidée une heure … ou plus .

4 Route de Luché Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 71 88 72

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English : Visite du site de La Tourette de Luché

L’événement Visite du site de La Tourette de Luché Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Poitou