Visite du site de La Tourette de Luché Saint-Martin-la-Pallu
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Martin-la-Pallu
Informations pratiques
Saint-Martin-la-Pallu
Visite du site de La Tourette de Luché
4 Route de Luché Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Partez à la découverte de ce vaste souterrain médiéval actuellement en cours de fouille
Prévoir des chaussures fermées, des vêtements chauds et une lampe de poche
Durée de la visite guidée une heure … ou plus .
4 Route de Luché Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 71 88 72
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English : Visite du site de La Tourette de Luché
L’événement Visite du site de La Tourette de Luché Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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