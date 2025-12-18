Rang-du-Fliers

12° Week-end Swing Alice & les Garçons

Rue de l’Eglise Salle Le Fliers Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

à 20h30

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Est un groupe né de la rencontre entre Alice Riberolles (tromboniste si ! si !) et Laurent Vigneron (batteur) et de leur passion commune pour les musiques de La Nouvelle Orléans, aussi bien modernes que traditionnelles. Ils jouent ensemble dans les cafés de Bruxelles comme de Belga et le Casco et c’est alors qu’un groupe plus étoffé et plus stable se forme avec Emile Hennuyer à la trompette (déjà venu deux fois sur la scène du Fliers) Dorian Palos au souzaphone et Max Malkommes au banjo. Alice prend la direction du projet Alice et les Garçons et de cette formation de mini-fanfare.

Les musiciens proposent un répertoire d’arrangements et de compositions d’une musique dansante et festive puisant aux sources du jazz Nouvelle-Orléans.

Ce concert est offert par la Municipalité. .

Rue de l’Eglise Salle Le Fliers Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15

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English :

L’événement 12° Week-end Swing Alice & les Garçons Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers