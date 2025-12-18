Rang-du-Fliers

12° Week-end Swing Tea for two Big Band

Rue de l’Eglise Salle Le Fliers Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

à 20h30

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Encore un autre Big Band ! C’est le 14e différent depuis 2013. Le Tea for two Big Band est un des plus anciens qui se produira à la salle de Fliers, puisqu’il a été créé en 1986 et se trouve basé dans le Douaisis.

Inscrit dans la pure tradition des grands orchestres standards de l’époque et l’on retrouve le son des grands noms Tommy et Jimmy Dorsey, Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller et d’autres encore ; L’orchestre est animé de la volonté de faire revivre les vibrations swing et les chorus endiablés, l’ambiance des boîtes de nuit et du Music-Hall de l’époque. Mais au- delà de ces ambitions communes à beaucoup, on n’oubliera pas que chaque Big Band a sa propre personnalité, sa couleur propre. C’est ce qui fait tout l’intérêt de la chose. Par ailleurs le Tea for two Big Band ne s’interdit pas éventuellement quelques escapades dans d’autres directions.

Ce concert est offert par la Municipalité. .

Rue de l’Eglise Salle Le Fliers Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15

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English :

L’événement 12° Week-end Swing Tea for two Big Band Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers