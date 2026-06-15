1200 ANS DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian
1200 ANS DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian samedi 1 août 2026.
Saint-Chinian
1200 ANS DE SAINT-CHINIAN
Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Célébration des 1200 ans de Saint-Chinian avec l’association Richesses du Saint-Chinianais.
Célébration des 1200 ans de Saint-Chinian avec l’association Richesses du Saint-Chinianais. .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebration of Saint-Chinian’s 1,200th anniversary with the Richesses du Saint-Chinianais association.
L’événement 1200 ANS DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
À voir aussi à Saint-Chinian (Hérault)
- VIDE GRENIER Saint-Chinian 20 juin 2026
- CONCERT GAEL HORELLOU ET DÉGUSTATION À LA CAVE DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian 24 juin 2026
- DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS RENCONTREZ LES VIGNERONS DE L’AOP SAINT-CHINIAN Saint-Chinian 25 juin 2026
- MADAGASCAR EN FÊTE Saint-Chinian 27 juin 2026
- ET LE CHANT DES BALEINES Saint-Chinian 1 juillet 2026