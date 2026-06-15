Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

1200 ANS DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian

1200 ANS DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian samedi 1 août 2026.

Ville : 34360 Saint-Chinian

Département : Hérault

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Saint-Chinian

1200 ANS DE SAINT-CHINIAN

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Célébration des 1200 ans de Saint-Chinian avec l’association Richesses du Saint-Chinianais.
Célébration des 1200 ans de Saint-Chinian avec l’association Richesses du Saint-Chinianais.   .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebration of Saint-Chinian’s 1,200th anniversary with the Richesses du Saint-Chinianais association.

L’événement 1200 ANS DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

À voir aussi à Saint-Chinian (Hérault)