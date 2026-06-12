Saint-Chinian

JEAN-CLAUDE VOUS RACONTE LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DE NAZARETH

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Visite commentée à la découverte de la Chapelle Notre-Dame de Nazareth

Laissez vous conter l’histoire de la chapelle. Située sur la colline de la Corne , elle est devenue un lieu de pèlerinage et en même temps un site touristique magnifique, dominant la ville de Saint-Chinian et la vallée du Vernazobres, où si l’on en croit la légende, la vierge Marie serait apparue à un berger en l’an 840…

Le site de la chapelle résumé en 3 mots dépaysement, beauté, sérénité.

C’est Jean-Claude qui vous la présente, amoureux de ce lieu, il vous raconte comment au cours des siècles la Chapelle de Notre Dame de Nazareth a traversé l’histoire sans jamais perdre sa vocation être un havre de paix et un lieu apprécié des Saint-Chinianais.

Laissez vous conter l’histoire de la chapelle. Située sur la colline de la Corne , elle est devenue un lieu de pèlerinage et en même temps un site touristique magnifique, dominant la ville de Saint-Chinian et la vallée du Vernazobres, où si l’on en croit la légende, la vierge Marie serait apparue à un berger en l’an 840…

En dehors des dates indiquées, les visites sont possibles pour les groupes sur rendez-vous.

Rendez-vous route d’Assignan, en bas du chemin de Croix. .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 28 85

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English :

Guided tour to discover the Chapel of Our Lady of Nazareth

Let us tell you about the history of the chapel. Located on the hill of the Horn , it has become a place of pilgrimage and at the same time a magnificent tourist site, dominating the town of Saint-Chinian and the Vernazobres valley, where, according to legend, the Virgin Mary appeared to a shepherd in the year 840…

L’événement JEAN-CLAUDE VOUS RACONTE LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DE NAZARETH Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN