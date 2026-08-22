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1,2,3… Créez ! | Tricothé Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos

1,2,3… Créez ! | Tricothé Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Les Temps Modernes
Adresse
1 rue du Fils
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

1,2,3… Créez ! | Tricothé

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30 19:30:00

Date(s) :
2026-10-30

Vous aimez tricoter, crocheter, broder, tisser ?
La médiathèque vous propose un rendez-vous par mois pour se retrouver autour du fil experts ou débutants, apportez vos ouvrages et venez papoter autour d’un thé.
RDV à 18h à la médiathèque.
Durée 1h30
Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

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English : 1,2,3… Créez ! | Tricothé

L’événement 1,2,3… Créez ! | Tricothé Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx

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