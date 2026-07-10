Informations pratiques

Tarnos

Bal de fin de saison

Placette du Métro Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez danser au bal de fin de saison avec un DJ Jeff sur la placette du métro à partir de 21h. .

Placette du Métro Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 51 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal de fin de saison

L’événement Bal de fin de saison Tarnos a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignanx