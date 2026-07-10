AGENDA · Tarnos
Bal de fin de saison Tarnos
samedi 29 août 2026 · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Bal de fin de saison
Placette du Métro Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez danser au bal de fin de saison avec un DJ Jeff sur la placette du métro à partir de 21h. .
Placette du Métro Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 51 54
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English : Bal de fin de saison
L’événement Bal de fin de saison Tarnos a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignanx
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