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Bal de fin de saison Tarnos

samedi 29 août 2026 · Tarnos

Bal de fin de saison Tarnos

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Placette du Métro
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

Bal de fin de saison

Placette du Métro Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Venez danser au bal de fin de saison avec un DJ Jeff sur la placette du métro à partir de 21h.   .

Placette du Métro Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 51 54 

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English : Bal de fin de saison

L’événement Bal de fin de saison Tarnos a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignanx

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