UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tarnos

Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages ! Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes · Tarnos

Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages ! Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes
Adresse
Allée du Fils
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages !

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Moment d’éveil culturel au travers des histoires et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.

Pour les moins de 3 ans / Réservation dès le 15 septembre au 05 59 64 34 43.
RDV à 10h30 (durée 30 min).   .

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages !

L’événement Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages ! Tarnos a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Seignanx

À voir aussi à Tarnos (Landes)