Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages ! Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages !
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Moment d’éveil culturel au travers des histoires et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.
Pour les moins de 3 ans / Réservation dès le 15 septembre au 05 59 64 34 43.
RDV à 10h30 (durée 30 min). .
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages !
L’événement Les Mini-Croqueurs d’Histoires A la rencontre des animaux sauvages ! Tarnos a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Seignanx
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