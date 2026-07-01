Collecte de photographies en lien avec l’industrialisation et la découverte des loisirs à Tarnos, Eglise Notre-Dame des Forges, Tarnos

Informations pratiques

Collecte de photographies en lien avec l’industrialisation et la découverte des loisirs à Tarnos 1 septembre 2026 – 30 avril 2027 Eglise Notre-Dame des Forges Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T20:00:00+02:00

Fin : 2027-04-30T08:00:00+02:00 – 2027-04-30T20:00:00+02:00

La commune de Tarnos lance une collecte de documents et de témoignages en lien avec les manifestations et les mouvements sociaux autour des Forges de l’Adour et des usines tarnosiennes (Turbomeca, etc.) et la découverte des vacances et des loisirs sur le territoire (les premières colonies, les premières baignades, les premières sorties) après le Front Populaire et durant l’après-guerre et les années soixante.

Cette initiative fait écho aux photographies de Willy Ronis présentées en début de saison dans le cadre de l’exposition à l’exposition « Le temps conquis, commémorer le Front Populaire » dans l’église des Forges.

Pour participer :

1. Scannez vos documents en Haute-Définition au format JPG ou TIFF (300 dpi minimum, 600 dpi pour les petites photographies) ;

2. Remplissez l’autorisation disponible à l’accueil de l’église des Forges pendant la durée de l’exposition ou ici3. Envoyez-nous vos documents en version numérique et l’autorisation remplie par mail à archives@ville-tarnos.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les Archives municipales de la ville de Tarnos via l’adresse électronique ci-dessus ou au 05 59 64 00 40.

Cet évènement fait partie du cycle de rencontres et d’animations « Clichés landais, photographies dans les Landes » coordonné par le Département des Landes.

Eglise Notre-Dame des Forges 8 rue de la Cité Tarnos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.ville-tarnos.fr/actualites/exposition-photo-90-ans-du-front-populaire/ »}, {« link »: « https://www.ville-tarnos.fr/wp-content/uploads/2026/04/Autorisation-expo-les-temps-conquis-2026.pdf »}, {« link »: « mailto:archives@ville-tarnos.fr »}, {« link »: « http://www.landes.fr/agit-au-quotidien/culture-et-patrimoine/conservation-et-musees »}] https://www.ville-tarnos.fr/actualites/appel-a-contribution-retracons-ensemble-lhistoire-des-forges/ parking

La commune de Tarnos lance une collecte de documents et de témoignages en lien avec les manifestations et les mouvements sociaux autour des Forges de l’Adour et des usines tarnosiennes (Turbomeca, et…

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