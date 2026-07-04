Soirée du Patio | Naï Naï Rue de la Cité Tarnos
jeudi 20 août 2026 · Rue de la Cité · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Soirée du Patio | Naï Naï
Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Embarquez avec NaïNaï pour un voyage poétique, doux et puissant parsemé de chants a capella !
Naï Naï est un quatuor vocal féminin, elles interprètent des chants de toute époque dans 5 langues différentes Allemand, Espagnol, Anglais, Néerlandais, Français. Elles emmènent le public au cœur d’une expérience sonore immersive avec un répertoire atypique et varié. Elles façonnent des chants tantôt légers, tantôt puissants et dégagent une énergie naturelle et une belle humeur.
Embarquez avec NaïNaï pour un voyage poétique, doux et puissant parsemé de chants a capella ! Les thèmes abordés par Naï Naï sont l’exil, le partage, la solidarité, la sororité, la maternité, la force et le soulèvement.
Rendez-vous à 19h.
Entrée gratuite. .
Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45
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English : Soirée du Patio | Naï Naï
L’événement Soirée du Patio | Naï Naï Tarnos a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Seignanx
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