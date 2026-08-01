Avant-Première La Maison de nos rêves CGR Tarnos Tarnos
vendredi 14 août 2026 · CGR Tarnos · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Avant-Première La Maison de nos rêves
CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Projection en avant-première du film La Maison de Nos Rêves en présence des comédiens Kev Adams et Chantal Ladesou.
Synopsis
Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va beaucoup mieux et le couple se demande s’il n’a pas été arnaqué. Bientôt à genoux financièrement, ils sont forcés de penser au pire.
RDV à 19h.
Réservation sur www.cgrcinemas.fr .
CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Avant-Première La Maison de nos rêves
L’événement Avant-Première La Maison de nos rêves Tarnos a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Seignanx
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