Informations pratiques

Tarnos

Initiation salsa et soirée dansante

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-29

Découvrez la première édition de Social Danse, un rendez-vous convivial placé sous le signe de la danse, de la musique et de la bonne humeur !

Programme de la soirée

19h00 19h30 Initiation salsa ouverte à tous !

Que vous soyez débutant ou curieux de découvrir la salsa, venez apprendre les bases dans une ambiance détendue et conviviale.

À partir de 19h30 Place au Social Danse !

Une soirée rythmée par les meilleurs sons de Son, Salsa, Bachata et bien plus encore, animée par DJ Alain Rueda.

Que vous veniez seul, en couple, entre amis ou en famille, tout le monde est le bienvenu !

Restauration sur place avec la Mutinerie.

Entrée libre, gratuit.

RDV à partir de 19h. .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24

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English : Initiation salsa et soirée dansante

L’événement Initiation salsa et soirée dansante Tarnos a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Seignanx