Les p’tites bobines film surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Les p’tites bobines film surprise

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Deux petits films dont les héroïnes courageuses briseront les barrières pour avancer dans la vie, accompagnées d’une animation magnifique et poétique pour chaque histoire. Un cornet de pop-corn accompagnera le film.

6-10 ans / Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 14h30.

Durée 1h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Les p’tites bobines film surprise

L’événement Les p’tites bobines film surprise Tarnos a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Seignanx