Les p’tites bobines film surprise Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Les p’tites bobines film surprise
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Deux petits films dont les héroïnes courageuses briseront les barrières pour avancer dans la vie, accompagnées d’une animation magnifique et poétique pour chaque histoire. Un cornet de pop-corn accompagnera le film.
6-10 ans / Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos à 14h30.
Durée 1h30. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : Les p’tites bobines film surprise
L’événement Les p’tites bobines film surprise Tarnos a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Seignanx
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