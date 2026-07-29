AGENDA · Tarnos
Démonstration de Mutxiko Tarnos
dimanche 9 août 2026 · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Démonstration de Mutxiko
Placette du Métro Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
RDV à 11h sur la placette du Métro pour une démonstration de Mutxiko (danse traditionnelle basque) par l’association ALTB. .
Placette du Métro Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 51 54
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English : Démonstration de Mutxiko
L’événement Démonstration de Mutxiko Tarnos a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignanx
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