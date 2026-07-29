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AGENDA · Tarnos

Démonstration de Mutxiko Tarnos

dimanche 9 août 2026 · Tarnos

Démonstration de Mutxiko Tarnos

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Placette du Métro
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

Démonstration de Mutxiko

Placette du Métro Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

RDV à 11h sur la placette du Métro pour une démonstration de Mutxiko (danse traditionnelle basque) par l’association ALTB.   .

Placette du Métro Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 51 54 

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English : Démonstration de Mutxiko

L’événement Démonstration de Mutxiko Tarnos a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignanx

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