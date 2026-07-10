Concert bAllAd Bar restaurant Lairrial Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Concert bAllAd

Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Venez écouter un concert de bAllAd, une formation musicale de reprises inattendues !

Les succès de The cure, Edith Piaf, Madonna, Loreen, Aznavour, Christophe, Britney Spears et d’une trentaine d’autres artistes sont revisités avec originalité et délicatesse.

Pensez à réserver votre table au 05.54.61.83.97.

Début du concert à 20h. .

Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 61 83 97

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English : Concert bAllAd

L’événement Concert bAllAd Tarnos a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Seignanx