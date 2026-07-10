UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tarnos

Concert bAllAd Bar restaurant Lairrial Tarnos

mercredi 5 août 2026 · Bar restaurant Lairrial · Tarnos

Concert bAllAd Bar restaurant Lairrial Tarnos

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bar restaurant Lairrial
Adresse
83 Avenue Julian Grimau
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

Concert bAllAd

Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Venez écouter un concert de bAllAd, une formation musicale de reprises inattendues !
Les succès de The cure, Edith Piaf, Madonna, Loreen, Aznavour, Christophe, Britney Spears et d’une trentaine d’autres artistes sont revisités avec originalité et délicatesse.
Pensez à réserver votre table au 05.54.61.83.97.
Début du concert à 20h.   .

Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 61 83 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert bAllAd

L’événement Concert bAllAd Tarnos a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Seignanx

À voir aussi à Tarnos (Landes)