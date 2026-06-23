Soirée musicale avec The Poppins Bloom Place Serpa (6e étage) Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Soirée musicale avec The Poppins Bloom

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Ce soir, sur le roof top Tarnosien, la Méridienne accueille le groupe local The Poppins Bloom. Un groupe de pop rafraîchissante, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.

Rendez-vous de 20h à 22h sur le toit-terrasse pour le concert (ouverture dès 18h)! .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24

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English : Soirée musicale avec The Poppins Bloom

L’événement Soirée musicale avec The Poppins Bloom Tarnos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Seignanx