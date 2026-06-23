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Soirée musicale avec The Poppins Bloom Place Serpa (6e étage) Tarnos

vendredi 10 juillet 2026 · Place Serpa (6e étage) · Tarnos

Soirée musicale avec The Poppins Bloom Place Serpa (6e étage) Tarnos

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Serpa (6e étage)
Adresse
La Méridienne
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Tarnos

Soirée musicale avec The Poppins Bloom

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Ce soir, sur le roof top Tarnosien, la Méridienne accueille le groupe local The Poppins Bloom. Un groupe de pop rafraîchissante, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.
Rendez-vous de 20h à 22h sur le toit-terrasse pour le concert (ouverture dès 18h)!   .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24 

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English : Soirée musicale avec The Poppins Bloom

L’événement Soirée musicale avec The Poppins Bloom Tarnos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Seignanx

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