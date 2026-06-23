Soirée musicale avec The Poppins Bloom Place Serpa (6e étage) Tarnos
vendredi 10 juillet 2026 · Place Serpa (6e étage) · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Soirée musicale avec The Poppins Bloom
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Ce soir, sur le roof top Tarnosien, la Méridienne accueille le groupe local The Poppins Bloom. Un groupe de pop rafraîchissante, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.
Rendez-vous de 20h à 22h sur le toit-terrasse pour le concert (ouverture dès 18h)! .
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée musicale avec The Poppins Bloom
L’événement Soirée musicale avec The Poppins Bloom Tarnos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- One women show humour Salle Le Microphone Tarnos 2 juillet 2026
- Film Festival Emeak CGR Tarnos Tarnos 3 juillet 2026
- Bal du samedi soir Tarnos 4 juillet 2026
- NSXL Tour 2026 Plage du Métro Tarnos 5 juillet 2026
- Concert salt & sugar soul Place Serpa (6e étage) Tarnos 7 juillet 2026