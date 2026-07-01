Soirée du Patio | Quintet de Jazz Rue de la Cité Tarnos
jeudi 23 juillet 2026 · Rue de la Cité · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Soirée du Patio | Quintet de Jazz
Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Quelques jeudis soirs dans l’été, dans l’enceinte de l’église des Forges, un groupe local vous amène dans un univers musical différent.
Qui a dit qu’on ne pouvait pas mélanger le Jazz New Orleans, le Blues, la Country Music, et le Gospel ? Pas eux ! Don’t you dare ! , ce sont 5 musiciens, 3 générations et des univers musicaux en pagaille.
Ca chante beaucoup, ça crie et ça déménage ! Louis ARMSTRONG, Bessie SMITH, Sister Rosetta THARPE, Muddy WATERS (entre autres !) sont de la fête. Déconseillé à ceux qui n’aiment pas le swing et la bonne humeur !
Rendez-vous à 19h.
Entrée gratuite. .
Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45
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English :
L’événement Soirée du Patio | Quintet de Jazz Tarnos a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Seignanx
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