Soirée du Patio | Quintet de Jazz Rue de la Cité Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Soirée du Patio | Quintet de Jazz

Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Quelques jeudis soirs dans l’été, dans l’enceinte de l’église des Forges, un groupe local vous amène dans un univers musical différent.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas mélanger le Jazz New Orleans, le Blues, la Country Music, et le Gospel ? Pas eux ! Don’t you dare ! , ce sont 5 musiciens, 3 générations et des univers musicaux en pagaille.

Ca chante beaucoup, ça crie et ça déménage ! Louis ARMSTRONG, Bessie SMITH, Sister Rosetta THARPE, Muddy WATERS (entre autres !) sont de la fête. Déconseillé à ceux qui n’aiment pas le swing et la bonne humeur !

Rendez-vous à 19h.

Entrée gratuite. .

Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45

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English :

L’événement Soirée du Patio | Quintet de Jazz Tarnos a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Seignanx