Soirée anniversaire DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos

Tarnos

Soirée anniversaire DJ set vinyles

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez fêter l’anniversaire de la Méridienne (1 an déjà !) lors d’une soirée musicale festive en compagnie des DJ Amilcar & DJ Yvanoff.

Attendez-vous à des DJ set lounge, soul, funk avec platines vinyles, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.

Rendez-vous de 18h à 22h sur le toit-terrasse ! .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24

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English : Soirée anniversaire DJ set vinyles

L’événement Soirée anniversaire DJ set vinyles Tarnos a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Seignanx