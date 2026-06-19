Soirée anniversaire DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos
Soirée anniversaire DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos vendredi 10 juillet 2026.
Tarnos
Soirée anniversaire DJ set vinyles
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez fêter l’anniversaire de la Méridienne (1 an déjà !) lors d’une soirée musicale festive en compagnie des DJ Amilcar & DJ Yvanoff.
Attendez-vous à des DJ set lounge, soul, funk avec platines vinyles, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.
Rendez-vous de 18h à 22h sur le toit-terrasse ! .
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24
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English : Soirée anniversaire DJ set vinyles
L’événement Soirée anniversaire DJ set vinyles Tarnos a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Seignanx
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