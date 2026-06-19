UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée anniversaire DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos

Soirée anniversaire DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos

Soirée anniversaire DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Place Serpa (6e étage)
Adresse
La Méridienne
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Tarnos

Soirée anniversaire DJ set vinyles

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez fêter l’anniversaire de la Méridienne (1 an déjà !) lors d’une soirée musicale festive en compagnie des DJ Amilcar & DJ Yvanoff.
Attendez-vous à des DJ set lounge, soul, funk avec platines vinyles, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.
Rendez-vous de 18h à 22h sur le toit-terrasse !   .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée anniversaire DJ set vinyles

L’événement Soirée anniversaire DJ set vinyles Tarnos a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Seignanx

À voir aussi à Tarnos (Landes)