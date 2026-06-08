One women show humour Salle Le Microphone Tarnos

Tarnos

One women show humour

Salle Le Microphone 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:15:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les acides animés présente Emilie, une jeune humoriste originaire des sud des Landes, qui se lance en solo avec son ONE WOMEN SHOW PANACHE .

PANACHE, c’est l’histoire d’une femme qui se retrouve brutalement célibataire… dans un monde qu’elle ne reconnaît plus.

Oracle, Tinder, Intermarché, Réels Insta à 2h du mat’, Vacances scolaires, Dirty Dancing et Céline Dion tout devient matière à survie émotionnelle.

Un seule-en-scène drôle, piquant et terriblement actuel, pour apprendre à affronter le chaos amoureux et se reconstruire sans jamais perdre l’essentiel le panache.

Où Salle LE MICROPHONE

Le restaurant bar LA MUTINERIE vous attend dès 19h30 (possibilité de réserver votre table par téléphone) et après le show, nos planches seront disponible au bar.

BILLETTERIE

// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE

// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces uniquement) .

Salle Le Microphone 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : One women show humour

L’événement One women show humour Tarnos a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Seignanx