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Fête de la Digue Parking de la Digue Tarnos

Fête de la Digue Parking de la Digue Tarnos

Fête de la Digue Parking de la Digue Tarnos samedi 13 juin 2026.

Lieu : Parking de la Digue

Adresse : Esplanade de la Digue

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Tarnos

Fête de la Digue

Parking de la Digue Esplanade de la Digue Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Il est déjà temps de célébrer la Fête de la Digue, comme chaque année !
Au programme du Samedi
– Vide-grenier
– Restauration & buvette
– Soirée dansante avec H’on The Rock
Et pour Dimanche
– Méchoui dès 12h30 sur inscription   .

Parking de la Digue Esplanade de la Digue Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 28 44 76 

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English : Fête de la Digue

L’événement Fête de la Digue Tarnos a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Seignanx

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