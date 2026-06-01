Fête de la Digue Parking de la Digue Tarnos
Fête de la Digue Parking de la Digue Tarnos samedi 13 juin 2026.
Tarnos
Fête de la Digue
Parking de la Digue Esplanade de la Digue Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 01:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Il est déjà temps de célébrer la Fête de la Digue, comme chaque année !
Au programme du Samedi
– Vide-grenier
– Restauration & buvette
– Soirée dansante avec H’on The Rock
Et pour Dimanche
– Méchoui dès 12h30 sur inscription .
Parking de la Digue Esplanade de la Digue Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 28 44 76
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English : Fête de la Digue
L’événement Fête de la Digue Tarnos a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Seignanx
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