Fête de la Digue Parking de la Digue Tarnos samedi 13 juin 2026.

Tarnos

Fête de la Digue

Parking de la Digue Esplanade de la Digue Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Il est déjà temps de célébrer la Fête de la Digue, comme chaque année !

Au programme du Samedi

– Vide-grenier

– Restauration & buvette

– Soirée dansante avec H’on The Rock

Et pour Dimanche

– Méchoui dès 12h30 sur inscription .

Parking de la Digue Esplanade de la Digue Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 28 44 76

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English : Fête de la Digue

L’événement Fête de la Digue Tarnos a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Seignanx