Spectacle Le silence des caméléons Salle Maurice Thorez Tarnos

Spectacle Le silence des caméléons

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos Landes

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Le silence des Caméléons raconte l’histoire d’une compagnie de théâtre qui fait face au décès de son directeur. Marie, pressentie pour reprendre la compagnie, annonce à la stupeur générale qu’elle ne le fera pas. Et qu’elle quitte le métier. En s’appuyant sur ce coup de théâtre, la pièce confronte nos relations professionnelles, amicales et familiales aux rapports de pouvoir et de domination qui peuvent les nourrir, à notre insu ou non. A travers la question de nos héritages sociaux et culturels, l’écriture et la mise en scène de Mathilde Burucoa portent une parole résolument contemporaine où résonne une nécessaire prise de conscience.

Dès 14 ans. RDV à 20h30. Place assise non numérotée.

