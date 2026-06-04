NSXL Tour 2026 Plage du Métro Tarnos

Tarnos

NSXL Tour 2026

Plage du Métro 100 Avenue Julian Grimeau Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 10:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs

Venez vivre une immersion d’une heure au cœur du quotidien des Nageurs Sauveteurs Landais.

Au fil de cette rencontre, vous découvrirez les fondamentaux de la sécurité et de la surveillance des baignades, les principes du sauvetage et du secourisme, et vous assisterez à une démonstration d’intervention en conditions réelles.

L’expérience se prolonge par la visite du poste de secours, au plus près de celles et ceux qui veillent chaque jour à la sécurité du public.

Le NSXL Tour fait étape une seule fois sur chaque poste de secours, sur le littoral comme sur les lacs, offrant une rencontre privilégiée et authentique avec les équipes locales.

Animation gratuite, ouverte à tous les publics, sans réservation nécessaire.

Rendez-vous à 9h30 sur le poste de secours concerné. .

Plage du Métro 100 Avenue Julian Grimeau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : NSXL Tour 2026

L’événement NSXL Tour 2026 Tarnos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Seignanx