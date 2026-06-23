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Concert salt & sugar soul Place Serpa (6e étage) Tarnos

Concert salt & sugar soul Place Serpa (6e étage) Tarnos

Concert salt & sugar soul Place Serpa (6e étage) Tarnos mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Place Serpa (6e étage)
Adresse
La Méridienne
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Gratuit

Tarnos

Concert salt & sugar soul

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Ce trio de voix féminines, contrebasse, guitare et looper revisite avec classe et groove des standards rock qui ont traversé des décennies. Le tout enveloppé dans une sauce groovy bluesy soul qui donne le sourire dès les premières mesures !!   .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24 

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English : Concert salt & sugar soul

L’événement Concert salt & sugar soul Tarnos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Seignanx

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