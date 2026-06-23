Concert salt & sugar soul Place Serpa (6e étage) Tarnos
Concert salt & sugar soul Place Serpa (6e étage) Tarnos mardi 7 juillet 2026.
Tarnos
Concert salt & sugar soul
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Ce trio de voix féminines, contrebasse, guitare et looper revisite avec classe et groove des standards rock qui ont traversé des décennies. Le tout enveloppé dans une sauce groovy bluesy soul qui donne le sourire dès les premières mesures !! .
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24
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English : Concert salt & sugar soul
L’événement Concert salt & sugar soul Tarnos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Seignanx
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