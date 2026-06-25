Bal du samedi soir Tarnos
Bal du samedi soir Tarnos samedi 4 juillet 2026.
Tarnos
Bal du samedi soir
Plage de la Digue Tarnos Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Ne manquez pas l’occasion de danser au bord de l’eau lors du bal du samedi soir!
Organisé par la Paillote à la Digue, vous aurez sur place la possibilité de déguster un rougail ainsi que de profiter de l’ambiance avec la musique du DJ ! Entrée libre et gratuite à partir de 18h. .
Plage de la Digue Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 78 47 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal du samedi soir
L’événement Bal du samedi soir Tarnos a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- One women show humour Salle Le Microphone Tarnos 2 juillet 2026
- Film Festival Emeak CGR Tarnos Tarnos 3 juillet 2026
- NSXL Tour 2026 Plage du Métro Tarnos 5 juillet 2026
- Concert salt & sugar soul Place Serpa (6e étage) Tarnos 7 juillet 2026
- Soirée années 80 Parc de la nature Tarnos 25 juillet 2026