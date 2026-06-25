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Bal du samedi soir Tarnos

Bal du samedi soir Tarnos

Bal du samedi soir Tarnos samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Plage de la Digue
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Tarnos

Bal du samedi soir

Plage de la Digue Tarnos Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Ne manquez pas l’occasion de danser au bord de l’eau lors du bal du samedi soir!
Organisé par la Paillote à la Digue, vous aurez sur place la possibilité de déguster un rougail ainsi que de profiter de l’ambiance avec la musique du DJ ! Entrée libre et gratuite à partir de 18h.   .

Plage de la Digue Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 78 47 79 

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English : Bal du samedi soir

L’événement Bal du samedi soir Tarnos a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Seignanx

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