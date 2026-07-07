Ciné-débat Penser l’incertitude Salle Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Ciné-débat Penser l’incertitude

Salle Le Microphone 12 quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Diffusion du film de Christian BARANI proposé par le CBE, suivie d’un débat.

Gratuit, sur réservation.

RDV à 18h30. .

Salle Le Microphone 12 quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 64 54

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English : Ciné-débat Penser l’incertitude

L’événement Ciné-débat Penser l’incertitude Tarnos a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Seignanx