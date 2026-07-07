Ciné-débat Penser l’incertitude Salle Le Microphone Tarnos
jeudi 9 juillet 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Ciné-débat Penser l’incertitude
Salle Le Microphone 12 quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Diffusion du film de Christian BARANI proposé par le CBE, suivie d’un débat.
Gratuit, sur réservation.
RDV à 18h30. .
Salle Le Microphone 12 quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 64 54
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English : Ciné-débat Penser l’incertitude
L’événement Ciné-débat Penser l’incertitude Tarnos a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Seignanx
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