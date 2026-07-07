Soirée du Patio | Goxoan Rue de la Cité Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Soirée du Patio | Goxoan

Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

L’ensemble Goxoan propose une immersion dans l’univers de la musique Klezmer, musique instrumentale, à la fois joyeuse et mélancolique, jouée jusqu’à l’aube du XXe siècle par des musiciens juifs itinérants d’Europe de l’Est et destinée à accompagner les cérémonies religieuses traditionnelles, les mariages et les danses.

De couleurs tantôt nostalgiques, tantôt festives, le programme propose aussi des chants hongrois, roumains, russes ou bulgares, arrangés par Xavier Sallaberry qui met particulièrement à l’honneur le violon et la clarinette, instruments emblématiques de ce répertoire.

Rendez-vous à 19h au pied de l’église des Forges pour les amateurs de musique populaire de l’Europe de l’Est.

Entrée gratuite. .

Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée du Patio | Goxoan Tarnos a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Seignanx