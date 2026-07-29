Concert Miss Collie & the trees Bar restaurant Lairrial Tarnos
mercredi 29 juillet 2026 · Bar restaurant Lairrial · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Concert Miss Collie & the trees
Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez écouter un concert de Miss Collie & the Trees, une formation musicale de reprises inattendues !
Les succès de The cure, Edith Piaf, Madonna, Loreen, Aznavour, Christophe, Britney Spears et d’une trentaine d’autres artistes sont revisités avec originalité et délicatesse.
Pensez à réserver votre table au 05.54.61.83.97.
Début du concert à 20h. .
Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 61 83 97
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English : Concert Miss Collie & the trees
L’événement Concert Miss Collie & the trees Tarnos a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignanx
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