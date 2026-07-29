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Avant-Première Tombé du ciel CGR Tarnos Tarnos

mardi 4 août 2026 · CGR Tarnos · Tarnos

Avant-Première Tombé du ciel CGR Tarnos Tarnos

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
CGR Tarnos
Adresse
60 Boulevard Jacques Duclos
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

Avant-Première Tombé du ciel

CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Projection en avant-première du film Tombé du ciel suivie d’une rencontre avec le comédien Ilyes Djadel et du réalisateur Mohamed Hamidi.
Synopsis
Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres.
RDV à 20h.
Réservation sur www.cgrcinemas.fr   .

CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Avant-Première Tombé du ciel

L’événement Avant-Première Tombé du ciel Tarnos a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Seignanx

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