Avant-Première Tombé du ciel CGR Tarnos Tarnos
mardi 4 août 2026 · CGR Tarnos · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Avant-Première Tombé du ciel
CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Projection en avant-première du film Tombé du ciel suivie d’une rencontre avec le comédien Ilyes Djadel et du réalisateur Mohamed Hamidi.
Synopsis
Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres.
RDV à 20h.
Réservation sur www.cgrcinemas.fr .
CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Avant-Première Tombé du ciel
L’événement Avant-Première Tombé du ciel Tarnos a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Seignanx
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