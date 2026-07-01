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Soirée musicale avec Soleao Place Serpa (6e étage) Tarnos

samedi 25 juillet 2026 · Place Serpa (6e étage) · Tarnos

Soirée musicale avec Soleao Place Serpa (6e étage) Tarnos

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Serpa (6e étage)
Adresse
La Méridienne
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Tarnos

Soirée musicale avec Soleao

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Ce soir, sur le roof top Tarnosien, la Méridienne accueille Soleao en solo avec sa voix et sa guitare sur des rythmes latino. Une musique qui vous transporte, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.
Rendez-vous de 20h à 22h sur le toit-terrasse pour le concert (ouverture dès 18h)!   .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24 

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English : Soirée musicale avec Soleao

L’événement Soirée musicale avec Soleao Tarnos a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Seignanx

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