Soirée musicale avec Soleao Place Serpa (6e étage) Tarnos
samedi 25 juillet 2026 · Place Serpa (6e étage) · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Soirée musicale avec Soleao
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Ce soir, sur le roof top Tarnosien, la Méridienne accueille Soleao en solo avec sa voix et sa guitare sur des rythmes latino. Une musique qui vous transporte, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.
Rendez-vous de 20h à 22h sur le toit-terrasse pour le concert (ouverture dès 18h)! .
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24
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English : Soirée musicale avec Soleao
L’événement Soirée musicale avec Soleao Tarnos a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Seignanx
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