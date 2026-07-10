Nuit des étoiles Tarnos
samedi 8 août 2026 · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Nuit des étoiles
3 Rue des Platanes Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Envie de contempler le ciel ? Quoi de mieux que la nuit des étoiles pour observer les étoiles avec un télescope !
Pensez à prendre votre pique-nique et à venir avec une lampe rouge pour éviter la pollution lumineuse.
Animations et observation du ciel à partir de 21h et tout au long de la soirée.
RDV à partir de 20h au 3 rue des Platanes, sur le terrain derrière le centre de loisirs.
Participation libre.
Inscription sur https://framaforms.org/nuit-des-etoiles-samedi-8-aout-2026-a-partir-de-20h-1784301415
L’événement sera maintenu si le temps est nuageux mais annulé en cas de pluie. .
3 Rue des Platanes Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine lesgrainesdufutur@proton.com
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English : Nuit des étoiles
L’événement Nuit des étoiles Tarnos a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignanx
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