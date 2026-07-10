Informations pratiques

Tarnos

Nuit des étoiles

3 Rue des Platanes Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Envie de contempler le ciel ? Quoi de mieux que la nuit des étoiles pour observer les étoiles avec un télescope !

Pensez à prendre votre pique-nique et à venir avec une lampe rouge pour éviter la pollution lumineuse.

Animations et observation du ciel à partir de 21h et tout au long de la soirée.

RDV à partir de 20h au 3 rue des Platanes, sur le terrain derrière le centre de loisirs.

Participation libre.

Inscription sur https://framaforms.org/nuit-des-etoiles-samedi-8-aout-2026-a-partir-de-20h-1784301415

L’événement sera maintenu si le temps est nuageux mais annulé en cas de pluie. .

3 Rue des Platanes Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine lesgrainesdufutur@proton.com

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Tarnos a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignanx