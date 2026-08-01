Soirée éclipse solaire Place Serpa (6e étage) Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Soirée éclipse solaire

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Rendez-vous de 19h30 à 20h30 sur le toit-terrasse du rooftop de la Méridienne pour observer le phénomène d’éclipse solaire ! Pensez à prendre vos lunettes de protection. .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24

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English : Soirée éclipse solaire

L’événement Soirée éclipse solaire Tarnos a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Seignanx