Swingin’Bayonne Salle Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Swingin’Bayonne

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:15:00

fin : 2026-09-10 21:45:00

Date(s) :

2026-09-10

Concert Jazz SWINGIN’BAYONNE. Le jazz se vit… et se partage!

Avec le trio bayonnais Arnaud LABASTIE, Jean DUVERDIER, Patrick QUILLART.

Rendez-vous à 20h15. Durée 1h30.

Tout public. Place assise non numérotée.

BILLETTERIE

// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE.

// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces, cb) .

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : Swingin’Bayonne

L’événement Swingin’Bayonne Tarnos a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Seignanx