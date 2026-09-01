Swingin’Bayonne Salle Le Microphone Tarnos
jeudi 10 septembre 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Swingin’Bayonne
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:15:00
fin : 2026-09-10 21:45:00
Date(s) :
2026-09-10
Concert Jazz SWINGIN’BAYONNE. Le jazz se vit… et se partage!
Avec le trio bayonnais Arnaud LABASTIE, Jean DUVERDIER, Patrick QUILLART.
Rendez-vous à 20h15. Durée 1h30.
Tout public. Place assise non numérotée.
BILLETTERIE
// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE.
// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces, cb) .
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
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English : Swingin’Bayonne
L’événement Swingin’Bayonne Tarnos a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Seignanx
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