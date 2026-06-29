Exposition Sam Dougados Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Exposition Sam Dougados

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-01

Sam focalise son travail sur le land art et l’art environnemental. Il réalise d’immenses fresques à l’aide unique d’un râteau sur la plage. Il affectionne particulièrement cette discipline qu’il aime appeler « beach art ». Ce lieu lui permet de s’exprimer sur un immense espace qu’aucun autre médium n’est capable de fournir…

Son travail est double car avant que la marée n’efface ses fresques, il les photographie sous plusieurs angles, essayant de capter des instants particuliers où les baigneurs, les enfants s’approprient son travail. Ses plus beaux clichés sont ensuite imprimés sur aluminium brossé pour la texture et la luminosité particulière qui s‘en dégagent.

Vernissage le mardi 1er septembre à 18h avec visite de l’exposition par l’artiste et dédicace de sa monographie.

Tout public / Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Exposition Sam Dougados

L’événement Exposition Sam Dougados Tarnos a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Seignanx