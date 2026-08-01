Vide grenier Parking semi couvert Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Vide grenier

Parking semi couvert Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Envie de chiner? Venez profiter du vide-grenier sur le parking semi-couvert de Carrefour Tarnos de 8h à 17h.

Il y aura de quoi remplir vos cabas et paniers.

Et ne vous inquiétez pas il y aura de quoi se restaurer et s’hydrater !

Pour les exposants, le mieux est de pouvoir réserver un emplacement, mais vous pouvez venir sans inscription avant 7h. Il y a 100 emplacements et la place de parking coûte 10€. .

Parking semi couvert Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 40 97

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Tarnos a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Seignanx