Vide grenier Parking semi couvert Tarnos
dimanche 30 août 2026 · Parking semi couvert · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Vide grenier
Parking semi couvert Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Envie de chiner? Venez profiter du vide-grenier sur le parking semi-couvert de Carrefour Tarnos de 8h à 17h.
Il y aura de quoi remplir vos cabas et paniers.
Et ne vous inquiétez pas il y aura de quoi se restaurer et s’hydrater !
Pour les exposants, le mieux est de pouvoir réserver un emplacement, mais vous pouvez venir sans inscription avant 7h. Il y a 100 emplacements et la place de parking coûte 10€. .
Parking semi couvert Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 40 97
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Tarnos a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Seignanx
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