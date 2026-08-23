Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public Salle Le Microphone Tarnos
samedi 12 septembre 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 11:45:00
Date(s) :
2026-09-12
Spectacle jeune public à partir de 18 mois une balade contée, de l’Afrique de l’Ouest aux bayous de Louisiane, pensée à hauteur d’enfants (et de parents qui les accompagnent).
Antton BURUCOA lecture, glockenspeil, mélodica, ukulele, jouets, chant.
Fred FAURE ngoni, tama, sanza, percussions, chant.
RDV à 10h30. Durée 45 minutes. Place assise non numérotée.
Billet en vente uniquement sur place au restaurant la Mutinerie. .
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public
L’événement Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public Tarnos a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- Soirée country lovers Bar restaurant Lairrial Tarnos 26 août 2026
- Cinéma en plein air Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 26 août 2026
- Soirée de fin d’été Salle Maurice Thorez Tarnos 27 août 2026
- Atelier de création 3D Création de bijoux & porte-clés Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 29 août 2026
- Bal de fin de saison Tarnos 29 août 2026