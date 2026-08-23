Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public Salle Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 11:45:00

Date(s) :

2026-09-12

Spectacle jeune public à partir de 18 mois une balade contée, de l’Afrique de l’Ouest aux bayous de Louisiane, pensée à hauteur d’enfants (et de parents qui les accompagnent).

Antton BURUCOA lecture, glockenspeil, mélodica, ukulele, jouets, chant.

Fred FAURE ngoni, tama, sanza, percussions, chant.

RDV à 10h30. Durée 45 minutes. Place assise non numérotée.

Billet en vente uniquement sur place au restaurant la Mutinerie. .

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public

L’événement Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public Tarnos a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Seignanx