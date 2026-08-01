Soirée country lovers Bar restaurant Lairrial Tarnos
mercredi 26 août 2026 · Bar restaurant Lairrial · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Soirée country lovers
Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Envie de danser sur de la musique country ? Joignez-vous à la soirée country lovers du restaurant Lairrial. Au menu, musique folklorique et traditionnelle, ambiance western, grands classiques de la country, folk & musiques américaines le tout en musique live !
Pensez à réserver votre table au 05.54.61.83.97.
RDV dès 20h pour un voyage au coeur des traditions américaines .
Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 61 83 97
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English : Soirée country lovers
L’événement Soirée country lovers Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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