Soirée country lovers Bar restaurant Lairrial Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Soirée country lovers

Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Envie de danser sur de la musique country ? Joignez-vous à la soirée country lovers du restaurant Lairrial. Au menu, musique folklorique et traditionnelle, ambiance western, grands classiques de la country, folk & musiques américaines le tout en musique live !

Pensez à réserver votre table au 05.54.61.83.97.

RDV dès 20h pour un voyage au coeur des traditions américaines .

Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 61 83 97

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English : Soirée country lovers

L’événement Soirée country lovers Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx