12e vide-greniers de la Zouille à Langres Langres
12e vide-greniers de la Zouille à Langres Langres dimanche 6 septembre 2026.
Langres
12e vide-greniers de la Zouille à Langres
Faubourg de Saint Gilles Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Tout public
12e vide-greniers de la Zouille, dans le care de la fête de la Saint Gilles, dès 7h, faubourg de Saint Gilles.
Fête du quartier.
Buvette et restauration.
Entrée et emplacement gratuits.
30 exposants habituellement. .
Faubourg de Saint Gilles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 63 92 88 44
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English :
L’événement 12e vide-greniers de la Zouille à Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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