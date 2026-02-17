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12e vide-greniers de la Zouille à Langres Langres

12e vide-greniers de la Zouille à Langres Langres dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Faubourg de Saint Gilles

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

12e vide-greniers de la Zouille à Langres

Faubourg de Saint Gilles Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Tout public
12e vide-greniers de la Zouille, dans le care de la fête de la Saint Gilles, dès 7h, faubourg de Saint Gilles.
Fête du quartier.

Buvette et restauration.

Entrée et emplacement gratuits.
30 exposants habituellement.   .

Faubourg de Saint Gilles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 63 92 88 44 

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English :

L’événement 12e vide-greniers de la Zouille à Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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