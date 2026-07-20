12ème boucle des Lions Marche /Vélo route de Neuvy Neuvy

Informations pratiques

Neuvy

12ème boucle des Lions Marche /Vélo

route de Neuvy Lycée Agricole de Neuvy Neuvy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

3 parcours marcheurs 6 13 26 kms 3 parcours vtt et vae 26 51 69 kms. Inscriptions sur place, ravitaillement offert pour les participants.

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route de Neuvy Lycée Agricole de Neuvy Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 58 15 lionsclubmoulins@gmail.com

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English :

3 walking routes: 6, 13, and 26 km—3 mountain bike and e-bike routes: 26, 51, and 69 km. On-site registration; free refreshments for participants.

L’événement 12ème boucle des Lions Marche /Vélo Neuvy a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région