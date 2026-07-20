12ème boucle des Lions Marche /Vélo route de Neuvy Neuvy
dimanche 6 septembre 2026 · route de Neuvy · Neuvy
Informations pratiques
Neuvy
12ème boucle des Lions Marche /Vélo
route de Neuvy Lycée Agricole de Neuvy Neuvy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
3 parcours marcheurs 6 13 26 kms 3 parcours vtt et vae 26 51 69 kms. Inscriptions sur place, ravitaillement offert pour les participants.
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route de Neuvy Lycée Agricole de Neuvy Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 58 15 lionsclubmoulins@gmail.com
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English :
3 walking routes: 6, 13, and 26 km—3 mountain bike and e-bike routes: 26, 51, and 69 km. On-site registration; free refreshments for participants.
L’événement 12ème boucle des Lions Marche /Vélo Neuvy a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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