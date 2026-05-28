Neuvy

Découvertes Sologne Nature Enquête d’affût à Bracieux

Neuvy Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 21:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Aux aurores ou au crépuscule les animaux s’affairent… il peut être aisé de les observer. Pour ce deuxième affût de l’année, venez en apprendre plus sur le blaireau !

Aux aurores ou au crépuscule les animaux s’affairent… il peut être aisé de les observer mais prenez garde à ne pas vous faire repérer. Retrouver nous à chaque saison pour un nouvel affût. Pour ce deuxième affût de l’année, venez en apprendre plus sur le blaireau ! Son cycle de vie, ses habitudes, ses mœurs et des trucs et astuces pour réussir à l’observer dans son quotidien. 6 .

Neuvy 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 alexandre.roubalay@sologne-nature.org

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English :

At dawn or dusk, the animals are busy… it can be easy to observe them. Come and learn more about badgers for the second badger hunt of the year!

L’événement Découvertes Sologne Nature Enquête d’affût à Bracieux Neuvy a été mis à jour le 2026-05-25 par ADT41