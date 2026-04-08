Instants Nature Découvrons les champignons à Neuvy Neuvy
Instants Nature Découvrons les champignons à Neuvy Neuvy vendredi 30 octobre 2026.
Neuvy
Instants Nature Découvrons les champignons à Neuvy
Neuvy Loir-et-Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 17:20:00
Date(s) :
2026-10-30
Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger.
Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger. 7 .
Neuvy 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Round or pointed caps, lacy strips, woody fragrances, colorful tubes, mushrooms reveal their secrets. Learn how to recognize and appreciate them, whether or not you can eat them.
L’événement Instants Nature Découvrons les champignons à Neuvy Neuvy a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT41
À voir aussi à Neuvy (Loir-et-Cher)
- Projection du film La nuit des 9 errants Neuvy 25 avril 2026
- Fête du livre Salle polyvalente Neuvy 26 avril 2026
- Balade du château des Vieux Melays Neuvy Allier 1 mai 2026
- PR 19 Tour du plateau Neuvy Allier 1 mai 2026
- Circuit « La canopée » Neuvy Allier 1 mai 2026