Informations pratiques

Neuvy

Brocante à Neuvy

Centre-ville Neuvy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le dimanche 23 août 2026, ne manquez pas la grande brocante de Neuvy.Tout public

Le dimanche 23 août 2026, ne manquez pas la grande brocante de Neuvy.

Gratuite pour les exposants et ouverte aux professionnels, elle promet de nombreuses bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse.

Une restauration sur place sera proposée tout au long de la journée pour profiter pleinement de ce rendez-vous convivial.

Venez chiner, vendre ou simplement flâner au cœur de cette journée placée sous le signe de la convivialité ! .

Centre-ville Neuvy 51310 Marne Grand Est +33 7 87 28 59 93

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English : Brocante à Neuvy

On Sunday, August 23, 2026, don’t miss the big flea market in Neuvy.

L’événement Brocante à Neuvy Neuvy a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région