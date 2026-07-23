Estivales Mardis soir au bord de l’eau Marcilly-en-Gault Neuvy
mardi 11 août 2026 · Neuvy
Informations pratiques
Neuvy
Estivales Mardis soir au bord de l’eau Marcilly-en-Gault
Neuvy Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11 21:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Vivez un mardi soir au bord de l’eau à Marcilly-en-Gault et découvrez les secrets de la nature au crépuscule.
Les Estivales de l’eau vous invitent à une balade nature à Marcilly-en-Gault. Au crépuscule, partez à la rencontre des espèces qui s’activent lorsque la journée s’achève et profitez d’un moment privilégié pour observer et écouter la nature autrement. Une sortie conviviale à partager en famille ou entre amis. .
Neuvy 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 info@sologne-nature.org
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English :
Spend a Tuesday evening by the water in Marcilly-en-Gault and discover nature’s secrets at dusk.
L’événement Estivales Mardis soir au bord de l’eau Marcilly-en-Gault Neuvy a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41
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