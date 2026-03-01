12éme Bric à brac et marché de producteurs La Ferté-Bernard

12éme Bric à brac et marché de producteurs

Saint Maixent La Ferté-Bernard Sarthe

Bric à brac ouvert uniquement aux particuliers sans réservations et ventes de produits locaux sur réservations. Restauration et buvette sur place .

Saint Maixent La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96

