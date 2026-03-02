Fertéfest La Ferté-Bernard

Fertéfest

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Le premier festival pop culture de La Ferté-Bernard ! (72)

Soyez prêts pour deux jours de pop culture années 80/90, cosplay, K-Pop et ambiance festive au cœur du Centre culturel Athéna !

Billetterie sur Hello Asso

• Chaque billet adulte inclut un bon d’achat de 3 € valable chez les exposants présents.

• Pass obligatoire dès 12 ans.

• Moins de 12 ans gratuit.

• Tout mineur reste sous la responsabilité d’un parent ou représentant légal. .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

