Fertéfest La Ferté-Bernard samedi 25 avril 2026.
Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Le premier festival pop culture de La Ferté-Bernard ! (72)
Soyez prêts pour deux jours de pop culture années 80/90, cosplay, K-Pop et ambiance festive au cœur du Centre culturel Athéna !
Billetterie sur Hello Asso
• Chaque billet adulte inclut un bon d’achat de 3 € valable chez les exposants présents.
• Pass obligatoire dès 12 ans.
• Moins de 12 ans gratuit.
• Tout mineur reste sous la responsabilité d’un parent ou représentant légal. .
Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
