Histoires pour les grands Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard

Histoires pour les grands Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard mercredi 15 avril 2026.

Histoires pour les grands

Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Contes et Lectures pour les enfants dès 4 ans. Gratuit   .

Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Histoires pour les grands La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-02-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude