Argueil

12ème édition de Partir en Livre

16 Place Marché aux Etoupes Argueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Espace lecture et jeux libres sur la Place Verte, en face de la Bouquinerie, tous âges, sur les horaires de la Bouquinerie, sauf en cas de pluie. .

16 Place Marché aux Etoupes Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 9 77 96 72 34 labouquineriedesetoupes@hotmail.com

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English : 12ème édition de Partir en Livre

L’événement 12ème édition de Partir en Livre Argueil a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray