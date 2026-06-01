12ème édition de Partir en Livre Argueil
12ème édition de Partir en Livre Argueil mercredi 17 juin 2026.
Argueil
12ème édition de Partir en Livre
16 Place Marché aux Etoupes Argueil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Espace lecture et jeux libres sur la Place Verte, en face de la Bouquinerie, tous âges, sur les horaires de la Bouquinerie, sauf en cas de pluie. .
16 Place Marché aux Etoupes Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 9 77 96 72 34 labouquineriedesetoupes@hotmail.com
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English : 12ème édition de Partir en Livre
L’événement 12ème édition de Partir en Livre Argueil a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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