Partir en Livre Les héros des tout-petits Argueil lundi 22 juin 2026.

Argueil

Partir en Livre Les héros des tout-petits

Argueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Temps de lecture & jeux dédié aux 0-3 ans, en partenariat avec la MAM Les P’tits Brayons et Carma, à la salle des associations d’Argueil. .

Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 9 77 96 72 34 labouquineriedesetoupes@hotmail.com

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English : Partir en Livre Les héros des tout-petits

L’événement Partir en Livre Les héros des tout-petits Argueil a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray