Festival Art’Gueil Argueil
Festival Art’Gueil Argueil samedi 4 juillet 2026.
Argueil
Festival Art’Gueil
2 Route des Vallons Argueil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Festival culturel et artistique Art’gueil les agités du manoir. Chaque année en début de vacances scolaires.
Cette année retrouvons nous le samedi 4 juillet 2026 de 14h à 21h au Manoir d’Argueil avec au programme théâtre, ateliers artistiques, kermesse, stands d’artiste, ateliers nature, jeux… Et concert du groupe Les Agités du Bocal ! .
2 Route des Vallons Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 70 19 festivalartgueil@gmail.com
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English : Festival Art’Gueil
L’événement Festival Art’Gueil Argueil a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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