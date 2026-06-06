Argueil

Festival Art’Gueil

2 Route des Vallons Argueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Festival culturel et artistique Art’gueil les agités du manoir. Chaque année en début de vacances scolaires.

Cette année retrouvons nous le samedi 4 juillet 2026 de 14h à 21h au Manoir d’Argueil avec au programme théâtre, ateliers artistiques, kermesse, stands d’artiste, ateliers nature, jeux… Et concert du groupe Les Agités du Bocal ! .

2 Route des Vallons Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 70 19 festivalartgueil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Art’Gueil

L’événement Festival Art’Gueil Argueil a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray