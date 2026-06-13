Argueil

Partir en Livre Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge

16 Place Marché aux Etoupes Argueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet, de 10h30 à 12h, atelier bibliocréatif Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge , à partir de 4 ans. .

16 Place Marché aux Etoupes Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 9 77 96 72 34 labouquineriedesetoupes@hotmail.com

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English : Partir en Livre Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge

L’événement Partir en Livre Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge Argueil a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray