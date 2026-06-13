Partir en Livre Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge Argueil
Partir en Livre Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge Argueil mercredi 15 juillet 2026.
Argueil
Partir en Livre Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge
16 Place Marché aux Etoupes Argueil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi 15 juillet, de 10h30 à 12h, atelier bibliocréatif Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge , à partir de 4 ans. .
16 Place Marché aux Etoupes Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 9 77 96 72 34 labouquineriedesetoupes@hotmail.com
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English : Partir en Livre Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge
L’événement Partir en Livre Princes.ses, Reines, Rois, oh! Moyen Âge Argueil a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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